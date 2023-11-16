تصفيات آسيا لمونديال 2026.. تعرف على تشكيل فلسطين أمام لبنان

أعلن التونسي مكرم دبوب المدير الفنى للمنتخب الفلسطينى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره لبنان، وذلك بعد قليل على ملعب "خالد بن محمد" في الشارقة، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026.

وجاء تشكيل المنتخب الفلسطينى كالتالى:

حراسة المرمى: رامي حمادة.

خط الدفاع: محمد صالح، مصعب بطات، محمد يامين، تامر صيام.

خط الوسط: صالح شحادة، عدي الدباغ، كاميليو سالدانا، محمود أبو وردة.

خط الهجوم: ميشيل ميلاد ترمانيني، عطا جابر.

يشار إلى أن منتخبا لبنان وفلسطين يتواجدان في المجموعة التاسعة بجوار أستراليا وبنجلاديش.