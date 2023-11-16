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الخميس 16 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تصفيات آسيا لمونديال 2026.. تعرف على تشكيل فلسطين أمام لبنان

منتخب فلسطين
منتخب فلسطين
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أعلن التونسي مكرم دبوب المدير الفنى للمنتخب الفلسطينى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره لبنان، وذلك بعد قليل على ملعب "خالد بن محمد" في الشارقة، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026.
وجاء تشكيل المنتخب الفلسطينى كالتالى:
حراسة المرمى: رامي حمادة.
خط الدفاع: محمد صالح، مصعب بطات، محمد يامين، تامر صيام. 
خط الوسط: صالح شحادة، عدي الدباغ، كاميليو سالدانا، محمود أبو وردة.
خط الهجوم: ميشيل ميلاد ترمانيني، عطا جابر.
يشار إلى أن منتخبا لبنان وفلسطين يتواجدان في المجموعة التاسعة بجوار أستراليا وبنجلاديش.

تشكيل المنتخب الفلسطينى المنتخب الفلسطيني لبنان تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026