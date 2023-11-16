مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة

رحبت مصر بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه، وفق ما نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأكدت مصر ضرورة تنفيذ ما تضمنه القرار من مطالبة بإقامة هدن وممرات إنسانية عاجلة لفترات ممتدة لعدد كاف من الأيام لضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى سكان قطاع غزة، فضلا عن تأكيدها على ضرورة التوقف عن سياسة حرمان السكان من الخدمات الأساسية واحترام قواعد القانون الدولي فيما يتعلق الحماية للمدنيين والعاملين في المجالين الطبي والإنساني.

وشددت مصر على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته في ضمان التنفيذ الفوري والدقيق لأحكام القرار 2712 حفاظا على مصداقيته في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين واحترام قواعد القانون.