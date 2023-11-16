"الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" يرحب بالعراق كأحدث عضو بالبنك

أصبح العراق أحدث عضو في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ليصل إجمالي عدد مساهميه إلى 74 مساهماً، وكان قد قدم العراق طلب انضمامه إلى البنك في أبريل 2018 ووافق مجلس المحافظين على عضويته في أكتوبر 2020، وتم الانتهاء الآن من إجراءات الانضمام إلى مساهمي البنك.

ويمكن للعراق، بوصفه أحد المساهمين، أن يتقدم بطلب ليصبح أحد الاقتصادات المتلقية، ومن ثم الاستفادة من الدعم المالي والسياساتي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. هذا وستتم مراجعة هذا الطلب من قبل المساهمين في عملية منفصلة.

ووافق مجلس المحافظين، في الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هذا العام في سمرقند، على تعديل اتفاقية تأسيس البنك للسماح بتوسيع عمليات البنك في العراق. وبمجرد دخول التعديل حيز التنفيذ، سيكون البنك في وضع يسمح له بمتابعة أي طلب من العراق ليصبح بلداً للعمليات.

كما أدى قرار المحافظين، إلى دمج العراق في منطقة جنوب وشرق المتوسط التابعة للبنك، والتي ترتبط بها العراق بروابط اقتصادية قوية.

صرحت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "يسعدني أن أرحب بالعراق كعضو في البنك، ونحن ملتزمون تماماً بالتعامل معه، وعندما يحين الوقت، فإننا نتطلع إلى بدء العمل في العراق، وتطبيق خبراتنا لتطوير اقتصاده."

بدأ البنك العمل لأول مرة في منطقة جنوب وشرق المتوسط في عام 2012، حيث أطلق أنشطته في مصر والأردن والمغرب وتونس، وفي عام 2017، امتدت العمليات إلى لبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.

يمتلك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الآن 72 مساهماً وطنياً بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي.

ودعم البنك البلدان التي تمر بمرحلة تحول باستخدام إصلاح السياسات والأعمال الاستشارية والاستثمار. كما يُركز على تطوير القطاع الخاص وإحداث تغيير مستدام، تاركاً إرثاً دائمًا لمستقبل أفضل. ويركز البنك حالياً جهوده على دعم أوكرانيا، مع مساعدة جميع اقتصاداته على أن تصبح أكثر خضرة وشمولية وأكثر رقمية.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنك متعدد الأطراف يشجع تطوير مبادرات ريادة الأعمال والقطاع الخاص في أكثر من 36 اقتصادًا عبر ثلاث قارات. البنك مملوك لـ 72 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي. تستهدف استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن تجعل الاقتصادات في المناطق التي يستثمر فيها تنافسية، وشمولية، وجيدة الإدارة، وخضراء، وقادرة على التصدي للتحديات (مرنة)، ومتكاملة.