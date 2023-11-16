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الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

«السيسى» يستجيب لاستغاثة الطفل الفلسطيني «عبدالله» ويوجه بعلاجه في معهد ناصر (صور)

الطفل الفلسطينى عبدالله
الطفل الفلسطينى عبدالله
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أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، نقل الطفل الفلسطيني «عبدالله كحيل» من رفح إلى معهد ناصر، اليوم الخميس، لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قد وجه بسرعة علاج الطفل «عبدالله كحيل» في المستشفيات المصرية، بعد تداول استغاثة الطفل للعلاج في مصر، عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار الوزير إلى أنه تم تخصيص سيارة إسعاف مجهزة يرافقها طاقم طبي، لنقل الطفل إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، وتقييم حالته الصحية، وتحديد الإجراءات الطبية اللازمة لعلاجه على وجه السرعة.

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