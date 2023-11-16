"تاريخ صدر الإسلام وحضارته" إصدار جديد للدكتور عبدالحميد حمودة

صدر حديثا عن الدار الثقافية للنشر الموسوعة التاريخية التي تقع في 6 أجزاء، بعنوان "تاريخ صدر الإسلام وحضارته" لمؤلفه الدكتور عبدالحميد حسين حمودة، أستاذ التاريخ الإسلامي، عميد كلية الآداب سابقا بجامعة الفيوم.

ووفقا لمؤلف "تاريخ صدر الإسلام وحضارته"، فإن الموسوعة تعد حصاد عدة سنوات من الدرس والبحث فى مختلف المظان من مصادر السيرة النبوية الشريفة والمصادر التاريخية والأدبية والجغرافية وكتب التراجم والدراسات الحديثة.

وأضاف "حمودة"، أن الموسوعة تؤرخ لتاريخ الأمة الإسلامية فى مرحلة النشأة بظهور الدعوة الإسلامية فى مكة والتحديات التى فرضها المجتمع المكى من قيود صارمة على المسلمين، وتبرز مدى ثبات وصبر المسلمين فى تحدى هذه القيود ونجاحهم فى تأسيس الدولة الإسلامية فى المدينة المنورة.

وسلط "حمودة" الضوء في كتابه على العظات والعبر والدروس المستفادة فى ثنايا معالجتنا لكل موضوع على حدة، متناولا عصر الراشدين من كل جوانبه فلكل خليفة من الخلفاء الراشدين رضوان الله عنهم أجمعين جزاءً مستقلًا يحتوى على كافة القضايا فى عصره، محاولا الرد على الشبهات التى وقع فيها بعض الباحثين سواء عن قصد أو عدم فهم للنصوص التاريخية.

وتشمل الأجزاء الستة للموسوعة: الدعوة الإسلامية فى مكة، ج1. الدولة الإسلامية فى المدينة المنورة، ج2. خلافة أبو بكر الصديق، ج3. خلافة عمر بن الخطاب، ج4. خلافة عثمان بن عفان، ج5. خلافة على بن أبى طالب، ج6.