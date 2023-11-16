بالفيديو.. استقبال المساعدات في مطار العريش ودخولها غزة عبر معبر رفح

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "استقبال المساعدات في مطار العريش ودخولها غزة عبر معبر رفح".

تشهد بوابة معبر رفح من الجانب المصري استمرار تحرك شاحنات محملة بمواد إغاثية تنقل مساعدات يتم تسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني تزامنا مع تواصل هبوط طائرات تنقل مساعدات من دول عربية وأجنبية ومنظمات إنسانية لنقلها إلى قطاع غزة.

ودخلت أول حمولة شاحنة وقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح تابعة للأمم المتحدة تحمل 24 ألف لتر من السولار، في الوقت نفسه تصل لمطار العريش بشمال سيناء يوميا طائرات تنقل مساعدات ومواد إغاثية إلى قطا غزة.

ويتسلم المساعدات الهلال الأحمر المصري ويفرغها متطوعون مصريون ثم يعيدون نقلها وتجهيزها على شاحنات تتحرك تباعا من العريش إلى معبر رفح في طريقها إلى قطاع غزة، وسجلت بيانات حركة استقبال المساعدات القادمة من منظمات دولية إغاثية ودول عربية وأجنبية منذ بدء استقبال الطائرات الناقلة للمساعدات في 12 اكتوبر الماضي حتى 11 نوفمبر الجاري 110 طائرات نقلت 2712.34 طنا من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والخيام والأغطية من 31 دولة ومنظمة إغاثية.



