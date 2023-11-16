موعد مباراة منتخب الشباب المقبلة فى بطولة شمال إفريقيا

يستعد منتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقيادة وائل رياض لمواجهة الجزائر غدا الجمعة في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب الكرم.

وكان منتخب مصر للشباب تعادل مع نظيره الليبي إيجابيا بهدف لكل منتخب في افتتاح مشوار الفراعنة بالبطولة.

ويتصدر المغرب البطولة برصيد 6 نقاط ويليه تونس برصيد 3 نقاط ثم مصر وليبيا بنقطة واحدة لكل منتخب، بينما يتذيل الجزائر المنافسات بدون نقاط.

وتضم قائمة منتخب مصر 22 لاعبا كالتالي: عبد المنعم تامر ، أحمد وهبة ، أحمد جابر ، معتز محمد ، أحمد عابدين ، حسام عوض الله ، محمد سمير ، يوسف عبد الحفيظ ، حسن أبو المعاطي ، مهاب سامي ، مروان محمود ، أحمد خالد كباكا، فارس خالد ، محمد السيد ، هادي عامر، كريم حامد، محمد عبد الله ، عمرو خالد ، عمر خضر ، مهند محمد ، كريم سعيد ، محمد زعلوك.