البابا تواضروس يترأس صلوات القداس الإلهي من دير الأنبا بيشوي

ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم الخميس صلوات القداس الالهي بكاتدرائية دير الانبا بيشوي بوادي النطرون .

وشارك البابا في الصلوات عدد من الأساقفة و الكهنة ورهبان دير الانبا بيشوي ومجمع الشمامسة بقيادة المعلم ابراهيم عياد ، و يقوم البابا تواضروس برسامة كهنة جدد للاسكندرية و أمريكا و افريقيا.

جدير بالذكر ان البابا القي عظته الاسبوعية أمس بدير الانبا بيشوي و تحدث عن "حياة التلمذة " حيث تناول قداسته جزءًا من الأصحاح الرابع من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس والأعداد (١ – ٣)، وأشار إلى أن هذا الأصحاح هو "درة رسالة أفسس" لأنه يشرح المنهج التعليمي للسلوك المسيحي وحياة التلمذة، وذلك كإرشاد للخدام المرشحين للكهنوت وستتم سيامتهم في صباح الغد

وشرح البابا حياة التلمذة وأنها تشمل ثلاثة معان مشتركة، وهي:

١- التلمذة هي حياة المسيح: فهي حياة تحياها متشبهًا بالسيد المسيح.

٢- التلمذة هي حب: فهي حب للأمر الذي ستتلمذ عليه، سواء شخص أو كتاب يبني الكيان الروحي.

٣- التلمذة هي حكمة: فيجب أن يتعلم الإنسان الحكمة من الشخص الذي يتتلمذ عليه، سواء في الكلام أو في السلوك.