وزير التنمية المحلية: نولى أهمية خاصة للتدريب لرفع كفاءة العاملين بالمحليات

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن الخطة التدريبية الحالية لمركز تدريب سقارة يتم تنفيذها بصورة جيدة ووفقًا للأولويات التي تم التركيز عليها ومحاور الخطة التدريبية الجديدة والتي تضمنت عددًا من الموضوعات الهامة مُستهدفة عدد من الإدارات ذات أهمية بالمحافظات، موضحاً الهدف العام للدورات التي ينظمها مركز سقارة هو إعداد أفراد محترفين لديهم خلفية وخبرات عملية كافية للعمل كمدربين مع إكسابهم المهارات التي تمكنهم من نقل المعلومات والخبرات إلى الآخرين بالأساليب التدريبية الحديثة، وإفراز عناصر قادرة علي الإدارة الجيدة للدورات التدريبية في نطاق محافظاتهم.

ولفت آمنة الى انه يولى أهمية خاصة لتدريب و لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية من خلال الذراع التدريبي للوزارة مركز سقارة ، مشيراً الى أن الخطة التدريبية الحالية ركزت على تطوير مهارات العاملين في جميع المستويات الوظيفية حيث تضمنت دورات الإدارة التخصصية والمكتبية وذلك حتى يتسنى للعاملين بها القيام بالأدوار المنوطة بهم على أكمل وجه، كما تم وضع حزمة من الدورات التي توجه إلى شاغلي الوظائف من المستوى التالي للوظائف القيادية وتهدف إلى خلق جيل جديد من القيادات الشابة والمتميزة لتكون قادرة على مواجهة التحديات المعاصرة بحلول إبتكارية تسهم في التطوير المستمر لبيئة العمل وقيادة عملية التحول والتغيير بمؤسساتهم ويتضمن هذا البرنامج عدة محاور منها محور التحديات المحلية والدولية التى تواجه قادة المستقبل ومحور الأنماط القيادية والسلوكية لقادة المستقبل ومحور الإبداع والإبتكار كمدخل للتميز المؤسسي .

وتابع وزير التنمية المحلية أن دورات إدارة تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلى التي تضمنتها الخطة التدريبية الحالية بسقارة تهدف إلى إكساب موظفى الجهاز الإدارى للدولة المهارات اللازمة للتعامل مع الحاسب الآلى وتطبيقاته المختلفة لأداء أعمالهم اليومية بما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، مؤكداً ان الوزارة تركز خلال الفترة الحالية على رفع كفاءة العاملين في مجال المعلومات والتحول الرقمي ليتواكب أداؤهم مع مسار واتجاه الدولة نحو التقدم التكنولوجي، وتحسين الخدمات التي يحصل عليها المواطنون، والاستفادة من التطور التكنولوجي السريع في تبسيط الإجراءات.