النرويج: إذا لم ندين إسرائيل مثل إدانتنا لروسيا نكون مزدوجي المعايير

قال وزير خارجية النرويج أسبن بارث إيدي، يوم الأربعاء، إن ما يحدث في قطاع غزة من قصف إسرائيلي مستمر يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني.

كما أضاف وزير الخارجية النرويجي، أن ما فعلته إسرائيل وما حدث في مستشفى الشفاء تجاوز كل الحدود.

كما أشار أسبن بارث أنه من الضروري ادانة إسرائيل لأننا إذا لم ندين إسرائيل مثل إدانتنا لروسيا، فسوف نكون مزدوجي المعايير.

يذكر أن، قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت مجمع الشفاء الطبي بغزة، بادعاء وجود قيادات تابعين لحركة حماس ووجود أنفاق تحت المستشفى تستخدمها حماس لمهاجمة القوات الإسرائيلية.