وليد عبدالوهاب يكشف استعدادات إستاد القاهرة لاستقبال مباراة مصر وجيبوتي

أكد وليد عبدالوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة الدولي، أنه يتمنى حضور الجماهير بكثافة لمباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026، مشيرا إلى أن هناك تطور واضح في مستوى المنتخبات الإفريقية.

وقال في تصريحات تليفزيونية: "مسألة حضور الجماهير للمباريات تأثر مؤخرا بالقضية الفلسطينية، وهناك موافقة على حضور 30 ألف مشجع، وحتى الآن لم يتم بيع سوى 5 أو 6 ألاف تذكرة فقط".

وأضاف: "هناك استعدادات جيدة لاستقبال المباراة، وسيظهر الاستاد بصورة مشرفة، وسيتم فتح الأبواب في الثانية ظهرًا، وأتمنى زيادة الأعداد الجماهيرية من أجل الشكل العام للمباراة وأن تخرج بشكل لائق للكرة المصرية".

وواصل: "الجمهور المصري أصبح لديه وعي تمامًا بأبواب الدخول لمدرجات الاستاد، وهناك تنسيق كامل بين الشركة الإفريقية مع شركة تذكرتي، وهناك تسهيلات أيضًا للأطعمة والمشروبات داخل كافتيريات استاد القاهرة".

وأشار إلى أن تدريب منتخب مصر شهد روح جيدة وعزيمة كبيرة، وحضر جمال علام رئيس اتحاد الكرة وكذلك اللواء حلمي مشهور وحازم إمام، وهناك مؤازرة ودعم كبير أيضا من جانب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي حرص على دعم المنتخب الأوليمبي أيضًا.

وتابع: "هناك مشروع استثماري خاص بهيئة استاد القاهرة، ويضم برندات خاصة عن طريق شركات متخصصة وسيضم كل شئ ترفيهي من أجل الجمهور المصري وسكان مدينة نصر والمناطق المحيطة بالاستاد. وهذا المشروع كان حلم لنا من أجل زيادة الاستثمارات".