"النني" يطالب الجماهير بمؤازة الفراعنة امام جيبوتي

أكد محمد النني لاعب المنتخب الوطني وفريق أرسنال الانجليزى أهمية الحضور الجماهيري للقاء المنتخب غداً امام جيبوتي في افتتاح المشوار في التصفيات المؤهلة لكأس العالم .

وقال النني في مؤتمر صحفي خاص بمباراة جيبوتي: "مباراة الغد مهمة وهدفنا تحقيق الفوز بها لأنها البداية وستمنحنا دفعة قوية خلال المواجهات المقبلة للفراعنة ".

وأضاف نجم منتخب مصر ان جميع اللاعبين هدفهم الفوز وتصدر المجموعة وتحقيق حلم الوصول لكأس العالم وأتمنى ان يكون هناك حضور جماهيرى كبير للقاء الغد كما نشاهد في كافة الدول العربية وايضا الافريقية

يفتتح المنتخب الوطني غدًا الخميس مبارياته في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 بمواجهة منتخب جيبوتي في السادسة مساءً على ستاد القاهرة الدولى

ويتأهل عن قارة أفريقيا 9 منتخبات مباشرة، وهم متصدري المجموعات التي تضم كلًا منها 6 منتخبات، بينما يشارك أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثاني في ملحق للتصفيات مع قارات أخرى لتحديد منتخب واحد يكمل عقد المنتخبات المشاركة في البطولة.