مصر ترحل سائحا بولنديا وتمنعه من دخول البلاد

قررت السلطات المصرية ترحيل سائح بولندي تحرش بفتاتين مصريتين في مدينة دهب الساحلية.

قررت السلطات ترحيل السائح البولندي أندريه سيلوستر من البلاد وإلغاء تأشيرته وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من دخول البلاد مستقبلا.

وكان رواد التواصل قد تداولوا فيديو لسائح يقف على شاطئ مدينة دهب التابعة لمحافظة جنوب سيناء، يتحدث فيه مع فتاة مصرية كانت تقوم بتصويره لأنه تحرش بها وبصديقتها لفظيا.

كانت قد رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يحمل جنسية أجنبية يقوم بالتطاول لفظياً على فتاتين بمحافظة جنوب سيناء، والادعاء بأن المذكور إسرائيلى الجنسية.

وبالفحص تبين أن الشخص الظاهر بمقطع الفيديو يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية وليس إسرائيلى الجنسية، وقيام الفتاتين بالتقدم ببلاغ للجهات الأمنية لقيامه بالتطاول عليهن.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى اتخاذ اللازم حياله.