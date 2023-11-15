وزير الصحة: ادعاءات بعض الدول بشأن علاج أطفال غزة المصابين بالأورام غير صحيح

شدد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على أن ما ادعته بعض المنظمات أو الدول بشأن تنسيقها لاستقبال حالات الأورام من قطاع غزة، هو أمر غير صحيح تماما، مؤكدًا أن الدولة المصرية عملت بكافة أجهزتها المعنية من أجل التنسيق لاستقدام حالات الأطفال الذين يعانون من الأورام، وعلاجهم فى المستشفيات المصرية وفقا لبروتوكلات العلاج المتبعة فى ذلك، وهم الآن يخضعون للعلاج داخل المستشفيات فى مصر .

وكشف وزير الصحة، عن تجهيز السلطات المصرية لخطة شاملة تقضي باستقبال الأطفال المبتسرين من مستشفى الشفاء بقطاع غزة إلى المستشفيات المصرية.

وأوضح عبدالغفار، فى إجابته خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده مع نظيره التركي فخر الدين قوجة، بمدينة ناصر الطبية: "نحن فى حالة استنفار تام منذ 3 أيام في هيئة الإسعاف والمستسفيات التابعة لوزارة الصحة لتوفير الحضانات المتنقلة اللازمة للأطفال المبتسرين الذين يعانون من نقص الخدمات الطبية خاصة فى ظل القصف المستمر على قطاع غزة وخصوصا بمحيط مستشفى الشفاء".

وأشار عبدالغفار إلى وجود صعوبات في نقل هؤلاء الأطفال، مضيفًا: "صعوبة هذا الأمر هو انتقال الأطفال الذين نعلم عددهم بأكثر من 35 طفلاً وهناك زيادات مستمرة نتيجة حالات الولادة، سواء الأطفال الذين يعانون من نقص الوزن أو ولادة قبل الموعد، لكن هناك صعوبة كبيرة في نقلهم من غزة إلى معبر رفح".

وشدد وزير الصحة على أن الجانب المصري مستعد بأكثر من 35 سيارة إسعاف بها وحدات حضانات متنقلة انتظاراً لوصول ألاطفال من غزة ايا كان عددهم .

وأوضح عبدالغفار ، أن هناك خطة موضوعة لنقل هؤلاء الأطفال من غزة إلى مستشفيات شمال سيناء أو محافظات القناة، ونحن على تواصل مستمر فور وصولهم للمعبر، لكن إلى الآن لم يصلنا أي بيان بأعداد في الطريق، لكننا على تواصل مستمر مع الجانب الفلسطيني".

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