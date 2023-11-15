نائب محافظ البحيرة تترأس حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية 

قادت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق مدينة رشيد في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة الجهود والتصدي بكل قوة وحزم لكل أشكال التعديات على الأراضى الزراعية للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة.

أسفرت تلك الحملات عن إزالة 10 حالات لتعديات على الأراضى الزراعية بمساحة 1134 مترا مربعا بمركز ومدينة رشيد تنوعت ما بين أعمدة خرسانية وأسقف مكتملة وقواعد وسملات وأسوار مبنى بالطوب الأبيض والأسمنت ومباني مكتملة.

وأكدت نائب محافظ البحيرة، أن الدولة بكافة أجهزتها تتصدي بكل حزم لكافة حالات التعديات على الأراضى الزراعية ومنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

كما شددت على تكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الفور والالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً، والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والإلتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملاً.