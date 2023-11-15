استقرار أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023

استقرت أسعار الذهب في مصر بداية تداولات اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 بشكل ملحوظ، عند نفس مستويات إغلاق سعر الذهب أمس الثلاثاء ، والذي شهد نشاطا ملحوظا و سجل ارتفاع بحوالي 40 جنيها بالتعاملات المسائية أمس وذلك على خلفية زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن للاستثمار في ظل التوترات الجيوسياسي التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر بداية اليوم ، 3036.25 جنيه للشراء، وسجل عيار 24 2980.75 جنيه للبيع .

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 ( و هو الأكثر انتشارا وإقبالا في مصر ) حوالي 2680 جنيها للشراء ، مقابل 2630 جنيها للبيع .

وسجل جرام الذهب عيار 18 في الصاغة المصرية بداية تعاملات اليوم نحو 2297.75 جنيها للشراء بينما سجل عيار 18 لسعر البيع نحو 2235.25 . بالإضافة لوضع زيادة بقيمة ما بين 35 و 50 جنيها على كل جرام دمغة و مصنعية ، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2001 جنيه .

وبلغ سعر الجنيه الذهب ( و يزن حوالي 8 جرامات من الذهب ) نحو 21440 جنيها

وارتفع سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 94953 جنيها، وتزن الأوقية نحو 31.1 جراما من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلا في مصر.

بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 ويزن 1000 جرام حوالي 3.063 مليون جنيه اليوم، .

أما عن سعر الذهب بالمصنعية والضريبة و الدمغة، فهي تضاف عند الشراء فقط، وتكون كبيرة في حال شراء المشغولات الذهبية الجديدة مقارنة بالذهب المستعمل و السبائك.

وعند حساب سعر المصنعية؛ يتم إضافة نحو بين 6-10% من سعر الجرام، أو تكون بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة، بينما يبدأ سعر مصنعية الذهب المستعمل من 20 إلى 25 جنيها.

عالميا ، انهت البورصة العالمية للمعادن تعاملاتها أمس الثلاثاء على تحرك طفيف في سعر الاوقية لتسجل أوقية الذهب عالميا نحو 1964 دولار وسط ترقب من المتعاملين.

يتداول الذهب عالمياً عند المستوى 1947 دولار للأونصة في نطاق تداولات ضيق، وذلك بعد أن ارتفع الذهب يوم أمس بنسبة 0.4% عقب تسجيل أدنى مستوى له في 4 أسابيع عند 1931 دولارا للأونصة.