الأحد .. Cairo ICT يجمع قادة التكنولوجيا و400 شركة في نسخته السابعة والعشرين

تنطلق الأحد المقبل فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT '23 الحدث التقني الذي تنظمه شركة "تريد فيرز إنترناشيونال"، في نسخته السابعة والعشرين، بمشاركة حاشدة من الفاعلين والمؤثرين في قطاع التكنولوجيا محليا وإقليميا ودوليا من جهات حكومية ومؤسسات تنظيمية وشركات كبرى وناشئة، خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

ويأتي انعقاد الدورة السابعة والعشرين من معرض ومؤتمر Cairo ICT '23 في ظل تحولات استثنائية أبرزت الهيمنة التي تحظى بها التكنولوجيا وأهميتها ودورها الحاسم في تنمية الدول وتأمين الشركات وخلق الحلول واغتنام الفرص ومواجهة التحديات، الأمر الذي دفع المنظمين إلى اعتماد شعار "دمج العقول والآلات من أجل عالم أفضل"IGNITE INNOVATION: Merging Minds & Machines for a Better World، ليكون الشعار الرسمي للحدث في عام 2023 والمفهوم الاسترشادي لمسارات المعرض وفعالياته المصاحبة من منتديات وجلسات حوارية وورش عمل.

ويتميز Cairo ICT '23 بتوفير فرص تواصل لا مثيل لها، حيث يجمع نخبة من الوزراء والمسؤولين وقيادات الهيئات الحكومية والشركات العالمية والمحلية تحت سقف واحد، فضلاً عن باقة من الرؤساء التنفيذيين وقادة الشركات الكبرى في التقنية والتكنولوجيا المالية والبنوك والتأمين في مصر والعالم، ويتضمن الحدث مشاركة أكثر من 400 شركة عالمية ومحلية و200 متحدث في جلساته ومؤتمراته التي تستمر على مدار 4 أيام.

وفي مقدمة الوزارات المشاركة بأجنحتها داخل "Cairo ICT”23"، تأتي وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة والسكان، وكذلك وزارة العدل، والبنك المركزي المصري، علاوة على تمثيل للقوات المسلحة المصرية ممثلة في شبكة الطواريء والسلامة وعدد من الهيئات الحكومية، بالإضافة إلى مشاركة الهيئة العربية للتصنيع ووكالة الفضاء المصرية، ومجموعة متنوعة من الجهات والمؤسسات الحكومية الأكثر اهتماماً بالتطور التكنولوجي.

ولتوفير تجربة مميزة توفر الحد الأقصى من الاستفادة للزوار، تتميز فعالياتCairo ICT ‘23 بمناقشة مجموعة من القضايا المهمة في عدد من المجالات الأكثر حيوية واهتماماً من جميع الأطراف، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والروبوتات، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي التوليدي، بالإضافة إلى مناقشة تطورات حلول مراكز البيانات فائقة الحجم، والحلول السحابية المختلطة وحوسبة الحافة.

كما تناقش ندوات ومؤتمرات معرض Cairo ICT”23، أبرز وأحدث قضايا الأمن السيبراني، والاستعداد لمواجهة التهديدات الناشئة والمستجدة في عام 2024، ومرونة المؤسسات المالية في مواجهة برامج الفدية والاستجابة للحوادث، والذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني المصرفي، والتوقيع الإلكتروني والحلول الرقمية في تمكين التحول الرقمي، ومستقبل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، والمدن الذكية وتأثيرات اتصالات الجيل الخامس.

وبالتوازي مع انعقاد الدورة السابعة والعشرين من CairoICT”23، تنعقد النسخة العاشرة من المعرض والمؤتمر الدولي للمدفوعات الرقمية والشمول الرقمي للشرق الأوسط وإفريقيا PAFIX برعاية البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى انعقاد النسخة الثامنة من ملتقى الإبداع وساحة الابتكار Innovation Arena.



تُقام فعّاليات معرض ومؤتمر المدن الذكية IntelliCities، ومعرض ومؤتمر Healthtech و Insuretech، ومعرض تكنولوجيا الأمن والسلامة العامةDSS ، وكذلك معرض ومؤتمر تكنولوجيا الاتصالات عبر الأقمار الصناعيةSATCOM ، ومعرض ومؤتمر الألعاب الإلكترونية والأجهزة الذكية والتكنولوجيا الترفيهية Connecta.

من جانبه، أكد أسامة كمال رئيس مجلس إدارة "تريد فيرز إنترناشيونال" الشركة المنظمة، إن "دورة Cairo ICT’23 لهذا العام تأتي في ظل تحولات دولية وإقليمية كبيرة تؤكد مجددا ودائما حقيقة أن التكنولوجيا هي القاطرة التي تقود التنمية في كل القطاعات، وأنها المحور الذي يجب أن ترتكز عليه الدول والشركات في بناء المستقبل".

وأوضح: "السعي نحو عالم أفضل ليس مجرد شعار لهذا الحدث بل مبدأ أساسي نؤمن به ونصدق أنه سيحقق لنا الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا التي سخرنا جهودنا لأكثر من 26 عاما لنشرها والتوعية بأهميتها القصوى في منطقتنا الصاعدة، ونفخر بما حققناه أو كنا سببا فيه على مدار هذه الرحلة من ريادة واتفاقيات بينية وشراكات دولية بدأت جميعها من تحت سقف هذا الحدث الذي يرحب بزوراه الآن للعام السابع والعشرين على التوالي".



تأتي الدورة السابعة والعشرين برعاية رئيسية من شركة "ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية"، والشريك الاستراتيجي "إي فاينانس"، والشريك التكنولوجي "هواوي"، وراعي اللقب "دل تكنولوجيز"، والراعي البلاتينى "ايجيبت تراست" و"البنك التجاري الدولي – مصر "CIB، والراعي الأمني "فورتينت"، وراعى الرقمنة "inelegant systems"، ورعاة البنية التحتية الذكية ICT MISR وIOT MISR، وبرعاية ذهبية من "خزنة داتا سنتر" و"مجموعة بنية"، ورعاية فضية من "network International" و"SAP".

كما تأتي شركة HILIGHTS شريكاً لحلول المؤتمرات، و"اورنچ" شريكاً للاتصالات و"مايكروسوفت" راعيا للذكاء الاصطناعي، ورعاة الـ VIP كل من الهيئة العربية للتصنيع وZero Tech"".