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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دي خيا قريب من شراء فريق درجة ثانية إسباني

دي خيا
دي خيا
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن دخول حارس مانشستر يونايتد السابق دافيد دي خيا في مفاوضات مع فريق إلدينسي لشراء النادي.

ويشارك فريق إلدينسي في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن دي خيا في مفاوضات مع فريق إلدينسي أحد أندية الدرجة الثانية في إسبانيا، للدخول في شراكة لشراء الفريق.

وأضافت الصحيفة أنه بعد شائعة انتقال دي خيا إلى مانشستر يونايتد لتعويض غياب أونانا الحارس الأساسي الذي سيشارك مع منتخب بلاده في أمم أفريقيا، لم يعد أمامه أي خيارات. وانتهت علاقة دي خيا بمانشستر يونايتد منذ 30 يونيو الماضي بعد انتهاء تعاقده مع الفريق الإنجليزي.

مانشستر يونايتد دي خيا دوري الدرجة الثانية الإسباني