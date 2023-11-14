"آمنة" يكلف منظومة المخلفات الصلبة بالمرور الدوري على أحياء المنطقتين الشرقية والغربية بالقاهرة

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تتابع بنود عقود التشغيل لشركتى «ارتقاء» الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات، و«انفيروماستر»، للخدمات البيئة مع محافظة القاهرة فيما يخص الالتزام بعمليات الجمع السكنى وكنس وغسيل الشوارع، مشيراً إلى حرص الوزارة علي التعاون مع وزارة البيئة ومحافظة القاهرة لتحقيق أقصى استفادة للدولة من العقود الموقعة بين الحكومة والشركتين ورضا المواطنين عن مستوى تلك الخدمة خاصة فى ظل تقديم الدولة كل التسهيلات اللازمة للشركتين لنجاح عملها خلال الفترة الماضية.

ووجه وزير التنمية المحلية، خلال اجتماع اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الوحدة التنفيذية لمنظومة المخلفات الصلبة بالوزارة بالتعاون مع وزارة البيئة بالمرور الدوري والمستمر على أحياء المنطقتين الشرقية والغربية بالقاهرة لمتابعة عمل الشركتين على أرض الواقع بخلاف آليات المتابعة والرقابة التي تقوم بها محافظة القاهرة وإعداد تقرير شهري يتم عرضه عليه .

وأكد اللواء هشام آمنة، الاهتمام الكبير الذى يوليه رئيس الجمهورية لتحسين مستوى النظافة بالعاصمة وسرعة شعور المواطنين بتغيير ملموس فى تلك الخدمة بالشارع، فى ظل الدعم الذى قدمته الدولة لشركات القطاع الخاص العاملة فى المنظومة الجديدة بالقاهرة.