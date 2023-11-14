" العلم والأخلاق وأثرهما في بناء المجتمع " ندوة برياضة الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية سوف تقوم المديرية بتنظيم ندوه تثقيفيه بعنوان " العلم والأخلاق وأثرهما في بناء المجتمع " يتم عرضها اليوم عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة علي الفيس بوك وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة من خلال الروابط التالية :

https://www.facebook.com/groups/296987337874456/?ref=group_header

https://www.facebook.com/yssharkia

أضاف وكيل وزاره الشباب والرياضة أنه من المقرر أن يقوم الشيخ وائل محمد رضوان من علماء الازهر الشريف وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة بتقديم الندوة والتي سوف يبين فيها العلاقة بين العلم والأخلاق وكيف هي علاقة تكاملية فلا أثر طيب للعلم بدون أخلاق ولا أخلاق صحيحة من غير علم يبصّر ويرشد للصواب، ويوضح مفهوم الأخلاق في الإسلام وأثرها في إصلاح الفرد والمجتمع ومنزلتهما والعلاقة الوثيقة بينهما فبالعلم والأخلاق ترتقى الأمم.