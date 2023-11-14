وكيل تعليم مطروح يشهد نهائي مسابقة المسرح التفاعلي.. صور

تابع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، جانبا من فعاليات نهائي مسابقة المسرح التفاعلي بين الفرق المسرحية بمدارس وادي ماجد الإعدادية بنين، والسيدة عائشة الإعدادية بنات، والعمدة أحمد طرام الاعدادية بنات، والحرية الخاصة، والرنيسانس الخاصة، بالقاعة الكبري في مكتبة مصر العامة.

جاء ذلك بحضور سلوى لطفي موجه عام التربية المسرحية، ولجنة التحكيم الوزارية التابعة للإدارة العامة للأنشطة التربوية.

وأكد شحاتة، أن مسابقة المسرح التفاعلي تأتي تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بتفعيل الأنشطة الطلابية بالمؤسسات التعليمية، مشيراً أنه يمثل جزءًا مهمًا من عملية التنمية الثقافية من خلال طرح ومعالجة قضايا ومواقف تتعلق بواقع المجتمع والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها وفق ظروف البيئة المحيطة.

وأعرب وكيل الوزارة عن سعادته البالغة بمتابعة الحفل الختامي للمسرح التفاعلي والمنافسة الفنية الشريفة والقوية بين الفرق المسرحية المدرسية مقدماً التحية والتقدير لاختيار موضوعات اجتماعية تعريفية للطلاب بأهم القضايا المتعلقة بالزيادة السكانية والصحة الإنجابية ونشر الثقافة الحقيقية لهذه القضايا.

واختتم وكيل تعليم مطروح تصريحاته مؤكداً أن المسرح التفاعلي يأتي في إطار جهود وزارة التربية والتعليم في إعداد طالب قادر على التفاعل مع قضايا المجتمع والمشاركة في وضع الحلول والمقترحات.

وكيل تعليم مطروح يشهد نهائي مسابقة المسرح التفاعلي

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