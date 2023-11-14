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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ القليوبية يترأس اجتماع لجنة اختيار القيادات للتجديد لوظيفة مدير عام الخدمة المدنية بالتنظيم والإدارة

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
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ترأس عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اجتماع لجنة القيادات للتجديد لوظيفة مدير عام الخدمة المدنية بمديرية التنظيم والإدارة وذلك لمتابعة أدائهم خلال فترة توليهم تلك الوظائف.

جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام واللواء عبدالله عاشور السكرتير العام المساعد والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني للمحافظة وسماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم وإمام فوزي مدير مديرية التضامن الاجتماعي والدكتور طارق الششتاوي أستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بنها وأعضاء اللجنة المشكلة.

وأوضح محافظ القليوبية، أن المحافظة تسعى دائما لاختيار أفضل العناصر لشغل الوظائف القيادية ممن لديهم القدرة على تطوير معدلات العمل تطبيقًا لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية.

عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مديرية التضامن الاجتماعى مديرية التنظيم والإدارة مدير مديرية التربية والتعليم