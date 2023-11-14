الشيوخ الأمريكي يناشد إسرائيل بوقف القصف العشوائي على غزة

ناشد عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي من ولاية فيرمونت، بيرني ساندرز، المنتمي إلي الحزب الجمهوري، وبيتر ويلش، المنتمي إلي الحزب الديمقراطي، إسرائيل بضرورة وقف قصفها العشوائي للمدنيين بقطاع غزة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

جاء هذا أثناء زيارتهما للأمم المتحدة للاستماع مباشرة من القادة الرئيسيين حول الجهود العاجلة لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة، ووضع حد للخسائر الهائلة غير المقبولة في أرواح المدنيين، وفق بيان مشترك لهما.

واجتمع ساندرز وويلش مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، والممثل الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، وسفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، ومندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أسامة محمود عبد الخالق.

وأوضح عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي: "اليوم، في الأمم المتحدة، تمكنا من سماع وجهات نظر مختلفة حول الأزمة في غزة. ويظل هدفنا هو بذل كل ما في وسعنا لوقف القصف العشوائي الذي أدي إلي خسائر فادحة في صفوف المدنيين، ولجلب المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، وحماية الأبرياء في غزة. هذه كارثة إنسانية ونحن بحاجة إلى التحرك الآن".

وأضافا: "في اجتماعنا مع الأمين العام للأمم المتحدة جوتيريش، أعربنا عن تعازينا لفقدان ما يزيد عن 100 من عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة في غزة وأشدنا بشجاعة موظفي الأمم المتحدة الذين يواصلون القيام بأعمال إنقاذ الحياة في ظل ظروف صعبة للغاية".