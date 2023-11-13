أوضاع شرق وغرب أوروبا.. المحلل السياسي الفرنسي نيكولاس ميركوفيتش يجيب عن السؤال المحوري: لماذا أصبح الوضع في كوسوفو متوترًا مرة أخرى؟

الإثنين 13/نوفمبر/2023 - 07:38 م

أوضح المحلل السياسي الفرنسي، نيكولاس ميركوفيتش، أن الهجمات ضد الصرب في كوسوفو وميتوهيا لم تتوقف منذ تفجيرات الناتو، وأن الولايات المتحدة تنتهج سياسة مكيافيلية في شئونها الخارجية بأنحاء العالم.

وقال «ميركوفيتش»، متخصص فى العلاقات بين شرق وغرب أوروبا والولايات المتحدة، في حوار خاص مع «لو ديالوج»، إن الولايات المتحدة فقدت بريقها على الساحة الدولية منذ تسعينيات القرن الماضى؛ مُشيرًا إلى أن الصراع العرقي والديني لا يمكن حله بقوة السلاح وحدها أو التعويذات السياسية التي تحتضنها طريقة ما.

وأضاف المحلل السياسي الفرنسي، مؤلف كتاب يتناول العلاقات المتضاربة بين الولايات المتحدة وأوروبا بعنوان «إمبراطوريات أمريكا»، أن الاتحاد الأوروبي علق عربته خلف القاطرة الأمريكية خلال التسعينيات في البلقان بدلًا من تطوير حلول أوروبية بحتة.

وتابع «ميركوفيتش»، أن صربيا مستعدة لتحسين الحوار وتقديم تنازلات عملية، ولكنها لا تريد أن تسمع كلمة عن الاستقلال؛ مؤكدًا أن وسائل الإعلام الغربية سارت جنبًا إلى جنب مع المجمع الصناعي العسكري الأطلسي دون السماح بالصحافة الموضوعية، ومزيد من التفاصيل في نص الحوار التالي:

■ لو ديالوج: في كتابك «استشهاد كوسوفو» الذي صدر عام ٢٠١٣ وأضفت إليه في طبعة جديدة عام ٢٠١٩، أعلنت أن موضوع كوسوفو بعيد عن الحل. من خلال قراءة الأحداث الأخيرة، هل يبدو أن الأخبار تثبت أنك على حق؟

- نيكولاس ميركوفيتش: للأسف نعم. إن تسوية الصراع العرقي والديني لا يمكن حلها بقوة السلاح وحدها أو التعويذات السياسية التي تحتضنها طريقة ما. والواقع أن الولايات المتحدة والدول الأعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي خلقت تشابكين قانونيين رئيسيين لا تستطيع أن تحل نفسها منهما. وبمهاجمتهم ليوغوسلافيا بشكل غير قانوني، انتهكوا اتفاقية جنيف وفتحوا صندوق باندورا للحروب المستقبلية في أوروبا والعالم.

ومن خلال اختراع دولة كوسوفو العميلة، استهزأوا بالاتفاقيات النهائية لقوانين هلسنكي ووجدوا أنفسهم أمام دولة لا يعترف بها ٥/٧ من البشرية ولا تعترف بها الأمم المتحدة نفسها، وفي مواجهة هذين المأزقين، كان من الواضح أن حل مشكلة كوسوفو سوف يكون معقدًا.

ويتجلى هذا الفشل بشكل أكثر وضوحًا نظرًا لأن الولايات المتحدة فقدت بريقها على الساحة الدولية منذ التسعينيات من القرن الماضى. واليوم، أصبحت روسيا والصين، من بين دول أخرى، لاعبين رئيسيين لا يترددون في إظهار معارضتهم لواشنطن. وتدعم موسكو وبكين الموقف الصربي داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. لقد تم الإعلان عن نتيجة المتاهة التى نعيشها منذ بداية عملية التدخل الأطلسي.

■ لو ديالوج: يحاول الاتحاد الأوروبي القيام بدور الوسيط.. هل لديه أي فرصة للنجاح؟

- لقد علق الاتحاد الأوروبي عربته خلف القاطرة الأمريكية خلال التسعينيات في البلقان بدلًا من تطوير حلول أوروبية بحتة، وحاولت بروكسل منذ ذلك الحين إثبات أن لديها دبلوماسية فعالة وأنها قادرة على حل النزاعات في القارة، وتمكنت من التوصل إلى اتفاق أول في عام ٢٠١٣ بين بلغراد وبريشتينا. قدمت صربيا، الراغبة في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، العديد من التنازلات في هذا الاتفاق.

فهي تعترف بالشرطة والعدالة في كوسوفو، ولكن يتعين على ألبان كوسوفو في المقابل أن يمنحوا قدرًا من الحكم الذاتي للصرب من خلال إنشاء مجتمع من البلديات ذات الأغلبية الصربية. منذ عام ٢٠١٣، لم يتم تنفيذ الاتفاق بشكل كامل حتى الآن، لا سيما بسبب مجتمع البلديات الذي تباطأ «رئيس وزراء ألبان كوسوفو»، ألبين كورتي، في التصريح به.

■ لو ديالوج: لماذا انتهت المفاوضات يوم الخميس الماضي في بروكسل بالفشل مرة أخرى؟

- لأن الألبان وسكان بروكسل والصرب لا يتحدثون نفس اللغة! ويريد الاتحاد الأوروبي والألبان الاعتراف الكامل بكوسوفو المستقلة. إن صربيا مستعدة لتحسين الحوار وتقديم تنازلات عملية، ولكنها لا تريد أن تسمع كلمة عن الاستقلال. وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، إنه مستعد للتوقيع على ما يريده الاتحاد الأوروبي باستثناء وجود كوسوفو في الأمم المتحدة ومسألة استقلال كوسوفو.

من غير الممكن أبدًا أن يتم التوصل إلى اتفاق يخضع للتخلي عن كوسوفو، ولا يمكن لأي زعيم صربي أن يقبل ذلك دون المجازفة بالتعرض لنفس النهاية المأساوية التي تعرض لها الأرشيدوق فرانز فرديناند، عاهل النمسا. ويعترف الدستور الصربي بكوسوفو وميتوهيا كجزء لا يتجزأ من صربيا، ويتظاهر أنصار الأطلسي بعدم معرفة ذلك.

ويحاولون إجبار بلجراد على التخلي عن منطقتها الجنوبية بهدف الاندماج المحتمل في الاتحاد الأوروبي. أقل ما يمكن قوله عن هذا الموقف الذي تتخذه بروكسل هو وصفه بموقف هزلي لأن خمسة من أعضاء الاتحاد الأوروبي لا يعترفون بكوسوفو المستقلة، الأمر الذي يمنع، على الورق، بشكل نهائي وصول كوسوفو إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي بيان صدر مؤخرًا، مارس إيمانويل ماكرون وأولاف شولتز وجورجيا ميلوني وتشارلز ميشيل وجوزيب بوريل وميروسلاف لايتشاك ضغوطًا على صربيا للاعتراف باستقلال كوسوفو، في حين أن الأمم المتحدة نفسها وخمسة أعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تعترف به، وهنا مرة أخرى، تغض بروكسل الطرف، على أمل أن يمر هذا الأمر.. نحن بعيدون كل البعد عن سياسة عادلة وواقعية.

■ لو ديالوج: بالتوازي مع هذا الفشل الجديد، هل تستمر التوترات في التصاعد في كوسوفو؟

- لم تتوقف الهجمات ضد الصرب في كوسوفو وميتوهيا منذ تفجيرات الناتو. في عام ٢٠٢٢ وحده، كان هناك ١٦٤ هجومًا ضد الصرب، والاتجاه هو نفسه في عام ٢٠٢٣، وبعد أن سئم الصرب من هذه الهجمات، نظم الصرب مجموعة للدفاع عن النفس واجهت وحدات النخبة من شرطة ألبان كوسوفو في سبتمبر الماضي وفقد العديد من الأشخاص حياتهم.

وفي الأسبوع الماضي، تكثفت الطلعات الجوية الاستطلاعية لحلف شمال الأطلسي على الحدود الصربية، وخاصة بالقرب من كوسوفو وميتوهيا. الوضع هناك خانق، ويقول الألبان، إن الصرب سوف يغزون المنطقة، وهو أمر غير مرجح ما دام حلف شمال الأطلسي موجودًا. ويخشى الصرب، من جانبهم، من حدوث عملية زائفة من شأنها أن تقود الألبان إلى طرد حوالي ١٢٥.٠٠٠ صربي من كوسوفو بمساعدة الناتو، تمامًا كما فعل الكروات مع ٢٥٠.٠٠٠ صربي من كرايينا بمساعدة أمريكية خلال عملية أولوجا في ١٩٩٥.

■ لو ديالوج: ندرك اليوم أن وسائل الإعلام الغربية لم تقدم لنا صورة صادقة عما كان يحدث بالفعل في البلقان. ما برأيك دور وسائل الإعلام الغربية في زعزعة استقرار منطقة البلقان؟

- لقد كان الأمر واضحًا!.. لقد سارت وسائل الإعلام الغربية جنبًا إلى جنب مع المجمع الصناعي العسكري الأطلسي دون السماح بالصحافة الموضوعية. لم تكن لدينا حرية التعبير في المجال العام في التسعينيات، لذلك كان بإمكان وسائل الإعلام نشر معلومات مضللة أو التلاعب بالمعلومات، ولم يكن لدى عامة الناس أي وسيلة للتحقق من هذه الحجج.

هذه السيطرة على وسائل الإعلام وهذا التزييف، الذي أعلن عنه الكاتب الصحفى دبليو ليبمان، سمح للغرب بتدمير يوغوسلافيا، وتفاقم تدهور العلاقات بين شعوب البلقان، وحتى شن حرب غير قانونية تمامًا ضد يوغوسلافيا والصرب في عام ١٩٩٩، اليوم وبفضل الإنترنت، أصبح لدينا إمكانية الوصول، في الوقت الحالي، إلى مزيد من المعلومات مما يسمح لنا بمواجهة أفكار وسائل الإعلام المهيمنة.

إن حرية التعبير المكتشفة حديثًا هذه تجعل خطاب أنصار الأطلسي أكثر هشاشة وتجعل من الممكن القيام بعمل حقيقي في التحليل ومقارنة المعلومات، ومع ذلك، فإنهم يتمتعون بسيطرة كبيرة على وسائل الإعلام الرئيسية، مما يسمح لهم بالتأثير على الرأي العام لصالح حروب أخرى أو في مواضيع أخرى.

انظر إلى حروب روسيا-أوكرانيا أو فلسطين-إسرائيل، فمن الصعب جدًا أن تكون لديك آراء موضوعية في وسائل الإعلام المهيمنة التي تسعى إلى تكييف العقول وفق تفضيل بعض المعسكرات بدلًا من السعي إلى فهم الوضع حقًا وإيجاد حلول لنتائج الأزمة. إنهم يتلاعبون بعقول الناس بدلًا من الإبلاغ بصدق، ولحسن الحظ، فإن الإنترنت، هنا مرة أخرى، يسمح لنا باتخاذ المنظور الضروري.

■ لو ديالوج: نحن نعلم اليوم أن جماعة جيش تحرير كوسوفو الإرهابية في كوسوفو كانت مسلحة ومدربة وممولة من قبل الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي «الناتو» قبل وقت طويل من اندلاع الحرب. فكيف تفسر هذه المفارقة الواضحة؟

- تنتهج الولايات المتحدة سياسة مكيافيلية في جميع شؤونها الخارجية في جميع أنحاء العالم. إنهم يسعون فقط للدفاع عن مصالحهم الخاصة، وبالنسبة لهم الغاية تبرر الوسيلة. للإطاحة بحكومة عاصية، يعتمد الأمريكيون دائمًا على الحركات المتطرفة المحلية، لأن نشطاء هذه الحركات متعصبون بدرجة كافية للمخاطرة بحياتهم من أجل قضيتهم وهم بشكل عام على خلاف مع حكومتهم، على الرغم من أن الأسباب التى يرتكنون إليها غالبًا ما تكون مختلفة عن أسباب واشنطن.

ولذلك تقدم الولايات المتحدة سرًا الدعم المالي واللوجستي لهذه الجماعات حتى تتمكن من النزول إلى الشوارع والإطاحة بحكوماتها. إن أغلبية أعضاء هذه الجماعات ليس لديهم أدنى فكرة عن أنهم مدعومون من العم سام، وبمجرد الإطاحة بالحكومة، تضمن الولايات المتحدة سيطرة أتباعها على البلاد. وأصبح عدد قليل من أعضاء الجماعة المتطرفة المستخدمة أعضاء بارزين في الإدارة الجديدة، ولكن تم التخلي عن معظمهم أو إرسالهم للموت في مكان ما على خط المواجهة.

استخدمت الولايات المتحدة تكتيكات قاسية في يوغوسلافيا من خلال دعم النازيين الجدد الكرواتيين ضد الصرب. كما قامت واشنطن والأطلنطيون برعاية مجموعات النازيين الجدد في أوكرانيا خلال «الميدان» لإسقاط الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا في عام ٢٠١٤. قد يبدو هذا متناقضا، لكن الولايات المتحدة لعبت أيضا كثيرا مع المسلمين المتطرفين على حساب التيارات الإسلامية السلمية، لتحقيق أهدافها السياسية. لقد قمت بتفصيل ذلك في كتابي «أمريكا إمبراطورية» بناءً على أرشيفات رفعت عنها السرية وشهادات أمريكية.

ودعمت واشنطن المجاهدين في أفغانستان الذين أصبحوا فيما بعد الجهاديين الذين أرسلتهم الولايات المتحدة إلى البوسنة والهرسك لمحاربة الصرب. لقد غض باراك أوباما الطرف عن مساعدة الجهاديين في قتال الجيش العربي السوري التابع لبشار الأسد في سوريا، وساعدت الولايات المتحدة علنًا الإسلام المتطرف على الاستيلاء على السلطة في ليبيا لقتل القذافي وفرض الشريعة الإسلامية على بقية البلاد.

وفي مقابلة أجرتها شبكة «سي إن إن» مؤخرًا، اعترف الجنرال السابق ويسلي كلارك «الذي كان القائد الأعلى للعدوان غير القانوني على يوغوسلافيا في عام ١٩٩٩»، بأن تنظيم الدولة الإسلامية كان يحصل على التمويل في البداية من أصدقاء وحلفاء الولايات المتحدة.

والولايات المتحدة لا تهتم على الإطلاق بالأنظمة التي ستقام في الدول التي تتدخل فيها. إنهم ببساطة يريدون التأكد من أن لديهم إمكانية الوصول إلى الموارد الطبيعية لهذه البلدان وأن هذه البلدان تستورد وتستخدم المنتجات والخدمات الأمريكية.

نيكولاس ميركوفيتش: محلل فرنسي متخصص في العلاقات بين شرق وغرب أوروبا والولايات المتحدة، ومؤلف كتاب يتناول العلاقات المتضاربة بين الولايات المتحدة وأوروبا بعنوان: «إمبراطوريات أمريكا»، وله أيضًا كتابان عن البلقان: «مرحبًا بك فى كوسوفو» و«استشهاد كوسوفو»، يوضح فى هذا الحوار مع «لو ديالوج» أصل المسألة فى التوترات المتجددة فى كوسوفو ودور الولايات المتحدة فى تأجيج الصراعات فى هذه المنطقة وفى مناطق أخرى من العالم.