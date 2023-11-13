الصحة الفلسطينية: 11360 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأكدت الصحة الفلسطينية في بيان لها، أن عدد الشهداء ارتفع إلى 11360 شهيدا في الضفة وغزة، بينما وصل عدد الجرحى إلى 28200 جريح، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأوضحت أن الشهداء الأطفال ارتفع إلى 4609 أطفال، و3100 امرأة، و678 مسنا، مضيفة أنه في الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 180 شهيدا والجرحى إلى 2700 جريح، حتى عصر اليوم الاثنين.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد المواطنين الفلسطينيين المفقودين بلغ 3250 مواطنا لا زالوا مفقودين أو تحت الأنقاض، بينهم 1700 طفل.

وقالت إن 6 أطفال خدج و9 مرضى في مستشفى الشفاء استشهدوا بسبب نفاد الوقود وخروج أقسام المستشفى عن الخدمة نتيجة استهدافه المباشر ومحاصرته.

وسجلت الصحة الفلسطينية استشهاد 202 من الكوادر الصحية، و36 من الدفاع المدني، وجرح أكثر من 130، بينما تضررت 60 سيارة إسعاف بينها 53 تعطلت عن العمل بشكل كامل.

وأشارت إلى خروج 25 مستشفى من الخدمة، من أصل 35 في شمال قطاع غزة، إلى جانب خروج 53 من أصل 72 عيادة صحية أولية، وذلك بسبب نفاد الوقود أو القصف.