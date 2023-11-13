الشركة المتحدة: توفير تغطية إعلامية كاشفة لحقيقة الوضع في فلسطين

قال أشرف سلمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: إن الشركة تشارك بقوة بالإعلاميين والمذيعين والعاملين جميعًا في الشركة، لقول كلمة حق وحرية وتحرير لصالح الفلسطينيين.

وأضاف "سلمان"، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي للشركة المتحدة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الأشقاء في غزة من أمام معبر رفح، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ صوت الشركة والعاملين بها وصل، موضحًا: "بقت تتاخد عبر قنواتنا اليوم كوتس لقنوات دولية، وبنشوفها النهاردة بتقول الحق الذي قالته الشركة من خلال قنواتها وإعلامييها".

وتابع: "الشركة المتحدة ومؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ما هي إلا مؤسسات تعكس طبيعة وجوهر الشعب المصري في حبه للشعب الفلسطيني وعمق العلاقات بين الشعبين، سنظل شعبا واحدا ندعم بعضنا البعض في مشاركة وليس معاونة أو دعم، بل نحن في مشاركة واجبة على الشعب المصري، فالقضية قضيتنا وليست قضية فلسطين وحدها والعالم كله يسمع ذلك من القيادة السياسية والشعب المصري".