عضو "مستثمري جنوب سيناء": متحف شرم الشيخ يحتاج خطة تسويقية شاملة

تؤدي المتاحف دورًا مهمًا وحيويًا في عملية المعرفة والتربية والتعليم والثقافة على اختلاف مجالاتها، فهي مركز ثقافي وعلمي وتربوي يفتح المجال لكل من سعى لزيادة معرفته، وتطوير ثقافته في عصر ينادي بشعار الثقافة والمعرفة للجميع، وخلال العشر سنوات الماضية أولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بالحضارة المصرية القديمة، ما أتاح كل الإمكانيات وأزال جميع المعوقات، فى ظل المحافظة على تاريخنا القديم، لتنطلق العديد من المشروعات الأثرية ما بين ترميمات وحفائر وافتتاحات لمواقع ومتاحف أثرية، ظلت مغلقة لسنوات عدة، لكن منذ 2014 عملت الدولة على توفير الإمكانيات اللازمة، للمحافظة على التراث، ومن بين تلك المشاريع افتتاح متحف شرم الشيخ، أحد أبرز المشروعات، التي تنفذها الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويعد متحف شرم الشيخ أول متحف للآثار المصرية في محافظة جنوب سيناء، جرى تصميمه ليكون مركزًا ثقافيًا استثماريًا وملتقى للحضارات الإنسانية على مر العصور، بهدف دمج السياحة الترفيهية والسياحة الثقافية، ليستطيع الزائر والسائح الاستمتاع بالشواطئ الخلابة والانشطة البحرية بالمدينة، وفي نفس الوقت التعرف على الحضارة المصرية العريقة... وبعد مرور 3 سنوات على افتتاحه ماذا أضاف المتحف للسياحة؟

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": "بالنسبة لمتحف شرم الشيخ الإقبال عليه ضعيف جدًا، وفي حاجة ماسة وملحة لتسويق وتطوير أكثر من مما هو عليه حاليًا؛ معللًا بأن طبيعة السائح الذي يأتي إلى شرم الشيخ هو سائح محب للشواطئ والغوص ومن ثمّ لا بد من عمل شيء يلفت ويجذب انتباهه.

وأكد عبداللطيف، إن وجود خطة تسويقية شاملة أمر بالغ الأهمية لجذب الزوار والترويج لمتحف شرم الشيخ، من خلال الآليات التسويقية المتنوعة للمتحف من موقع إلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق الهاتف المحمول، وخطة البرامج والأنشطة الترفيهية والثقافية والتعليمية التي سيتم تنفيذها للزائرين وغيرها من وسائل التسويق لتحقيق أعلى عائد ترويجي للمتحف.