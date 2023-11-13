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الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ماس كهربائي وراء حريق فيلا بالريف الأوربي في الشيخ زايد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة في واقعة نشوب حريق داخل فيلا بمنطقة الريف الأوربي بدائرة القسم، وتفحم 1500 كاوتش و3 خزانات علي مساحة 90 متر، عن أن ماساً كهربائياً سبب نشوب الحريق.

كانت البداية بتلقي الرائد عمرو مصطفي عبدالعال رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، مفادها نشوب حريق داخل فيلا بمنطقة الريف الأوربي بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ4 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة علي الحريق والذي خلف وراءه تفحم 1500 كاوتش و3 خزانات علي مساحة 90 متر، ورجحت التحريات الأولية أن ماساً كهربائياً بأحد الوصلات سبب نشوب الحريق ولا شبهة جنائية في الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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