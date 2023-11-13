الترجي التونسي يخطط لخطف نجم الأهلي في يناير

أصبح اللاعب التونسي الشاب محمد الضاوي كريستو، جناح النادي الأهلي، قريبا من الرحيل عن القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة سواء بالبيع النهائي أو على سبيل الإعارة بعدما خرج من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي.

ويمتلك كريستو أكثر من عرض للرحيل عن الأهلي في الفترة المقبلة أبرزها من نادي الترجي التونسي، بالإضافة لبعض العروض الأوروبية.

وكشف مصدر مقرب من الضاوي كريستو أن نادي الترجي يرغب في التعاقد مع نجم منتخب شباب تونس، ولكن كريستو لا يرغب في الانتقال لفريق باب سويقة، المنافس والعدو التاريخي لفريقه السابق النجم الساحلي ومن المستبعد أن يلعب محمد الضاوي كريستو لصفوف الترجي كونه أحد أبناء النجم الساحلي.

وتتجه النية لدى النادي الأهلي للموافقة على رحيل كريستو ولكن تبقى فكرة الإعارة هي الأرجح لحصول اللاعب على مزيد من الخبرات قبل العودة لصفوف الأهلي من جديد ومن الوارد أن يرحل عن الأهلي في يناير ولكن النادي لم يتلق أي عروض رسمية.

يذكر أن محمد الضاوي كريستو خرج من حسابات السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي في المباريات الأخيرة رغم سياسة التدوير التي يعتمد عليها المدير الفني.

وخاض كريستو مع الأهلي 13 مباراة فقط منذ الانضمام له في يناير الماضي قادما من النجم الساحلي التونسي بعقد يمتد لمدة 5 مواسم.