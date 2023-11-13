رئيس أكاديمية الفنون تنعي الفنان عثمان محمد علي

نعت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، الفنان عثمان محمد علي الأستاذ المتفرغ بالمعهد العالى للفنون المسرحية بالإسكندرية، والذي رحل عن عالمنا مساء أمس الأحد.

وقد كرمته الأكاديمية في الدورة الثالثة بملتقى حصاد الفن، والتى أقيمت فى سبتمبر الماضى.

عمل عثمان محمد على مستشارا في كلية الإعلام لتصحيح اللغة والنطق أمام الكاميرا، كما عمل أيضا بأحد البنوك في مدينة الإسكندرية.

وكانت بدايته الفنية عبر الكثير من المسلسلات الإذاعية في إذاعة الإسكندرية، فقد شارك فى أول مسلسل إذاعي وهو "حب وإلهام" عام 1954، وأعقبها أعمال عدة منها: "للحب رأي آخر، ومهاجر إلى الصمت، والفنان والوهم".

كما شارك في الكثير من المسلسلات الأخرى، منها: "رأفت الهجان، وحارة المحروسة، وأبنائي الأعزاء شكرا، وعائلة الحاج متولي، ويتربى فى عزو، والإمام الشافعي، والعطار والسبع بنات" وغيرها.

ومن أفلامه السينمائية: "دنيا، وشجيع السيما، وشبكة الموت، وثمن الغربة" وغيرها.