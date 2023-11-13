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الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بوريل يدعو إلى الوقف الفوري للقتال في قطاع غزة وإجلاء مرضى المستشفيات

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل
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دعا مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى وقف فوري للقتال بقطاع غزة وإجلاء مرضى المستشفيات قائلًا إن الاتحاد يشعر بقلق بالغ إزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة هناك، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وأشار تصريح بوريل يوم الأحد إلى أن مرضى المستشفيات الواجب إجلاؤهم يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة.

وقال في بيان "هذه الأعمال العدائية تؤثر بشدّة على المستشفيات وتلحق خسائر مروعة بالمدنيين والأطقم الطبية".

وأضاف:"يجب تزويد المستشفيات فورًا بالإمدادات الطبية الأكثر إلحاحًا، وينبغي إجلاء المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة بأمان".

وأردف "وفي هذا السياق، نحث إسرائيل على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لضمان حماية المدنيين".

جوريب بوريل الوقف الفوري للقتال قطاع غزة إجلاء مرضى المستشفيات