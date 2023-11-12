مرموش يتألق في تعادل فرانكفورت وبريمن بالدوري الألماني

تألق الدولي المصري عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت، بصناعة هدف في تعادل فريقه مع فيردر بريمن، في الجولة الـ11 من بطولة الدوري الألماني.

افتتح مارفين دوسكتش نجم بريمن، أهداف المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة 45 وأضاف زميله رفائيل يوري الهدف الثاني في الدقيقة50، بينما حقق فرانكفورت ريمونتادا بتسجيل هدفين عن طريق إلياس السخيري من صناعة عمر مرموش، وهرفويي سمولتشيتش في الدقيقتين 65، و75.

وتمكن مرموش من تسجيل 10 أهداف هذا الموسم خلال 19 مباراة بواقع 6 أهداف في الدوري الألماني، وهدف فى كأس ألمانيا، وثلاثة أهداف في دوري المؤتمر الأوروبى.

وبهذا التعادل، احتل آينتراخت فرانكفورت المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 18 نقطة فيما جاء فريق فيردر بريمن في المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة.

