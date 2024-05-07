بنك مصر شريكا ومستثمرا رئيسيا في أول منصة رقمية للمزادات العلنية «بالمزاد»

قام بنك مصر بالاشتراك في مشروع بالمزاد «BELMAZAD.com» كشريك استراتيجي ومستثمرً رئيسي في المنصة، وهو ما يتيح استخدام منصة "BELMAZAD.com" لعرض الأصول التي آلت ملكيتها لبنك مصر وذلك ليتم بيعها بنظام المزايدة العلنية من خلال المنصة.

ويأتي ذلك في إطار خطة بنك مصر لتعزيز التحول الرقمي ورقمنة عملياته واتساقا مع خطة الدولة لدعم التحول الرقمي من خلال زيادة الاعتماد على التكنولوجيا في إدارة الأصول العقارية،

محمد الاتربي: بنك مصر يتبنى استراتيجية للتحول الرقمي تتماشى مع استراتيجية الدولة

وفي هذا السياق أكد محمد الأتربى – رئيس مجلس إدارة بنك مصر إلى أن بنك مصر يتبنى استراتيجية للتحول الرقمي تتماشى مع استراتيجية الدولة الشاملة في التوسع في الخدمات الرقمية، حيث يستهدف البنك دائمًا توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء بما يتناسب مع احتياجاتهم، مضيفًا أن الاعتماد على التكنولوجيا أصبح ضرورة في كافة الكيانات الاقتصادية القوية والمتميزة، ويسعى البنك لزيادة حجم الاعتماد على الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته، وهو ما يضمن مواكبة التطور العالمي والمحلي أيضًا في التعاملات المالية والمصرفية، لذا جاء التعاون مع منصة "BELMAZAD.com" والاستثمار بها وعرض أصول البنك المعروضة للبيع على المنصة، وهو أحد آليات التوسع في تقديم الخدمات الرقمية ودعم التحول الرقمي، ونوه الى أن بنك مصر ينتهج استراتيجية عمل طموحة للتحول إلى بنك رائد في مجال التحول الرقمي في القطاع المصرفي .

وأوضح “الاتربي”، ان استراتيجية البنك تركز على دعم الشركات الناشئة التي تقدم أفكارا مبتكرة تتواكب مع رؤية البنك بالتوسع في عملية التحول الرقمي وتقديم خدمات مبتكرة للعملاء تعزيزا لمبدأ الشفافية، وبما يتسق مع استراتيجية البنك المركزي للتوسع في مجال الشمول المالي.

ومن جانبه أشار حسام عبدالوهاب – نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إلى أن شراكة البنك مع منصة "BELMAZAD.com" تأتى استنادا إلى ايمان البنك بدور المنصة و رغبة في دعم الشركات الناشئة، فقد تم تقديم تمويل للمنصة للمساهمة في بنائها والتوسع في عملياتها خلال السنوات الأولى بما يساهم في دعم مناخ الاستثمار العقاري بمصر.

وأكد حسام عبدالوهاب ان المنصة تساهم في رقمنة المزادات التقليدية لبيع أصول البنك العقارية وهو الامر الذي ينعكس على العملية البيعية والتنظيمية للمزادات بكاملها، خاصة وأن الاصول العقارية المملوكة لبنك مصر منتشرة بمختلف محافظات الجمهورية بمناطق جغرافية متميزة .

محمود فرحات: التعاون مع بنك مصر يعد شهادة ثقة لمنصة BELMAZAD

ومن جانبه قال محمود فرحات، الشريك المؤسس لمنصة "BELMAZAD.com" أن التعاون مع بنك مصر يعد شهادة ثقة للمنصة، كما أنه يعتبر بمثابة نواة قوية لمزيد من التعاقدات بين المنصة وكيانات أخرى تمتلك أصولًا في السوق المصري، خاصة وأن فكرة المنصة تتميز بطرح خدمات المزاد العلني لأول مرة إلكترونيا بالسوق المصري.

وأكد "فرحات" أن بنك مصر أحد الكيانات الاقتصادية القوية التي تدعم الأفكار المبتكرة في كافة المجالات وخاصة في مجال التحول الرقمي، إذ ان لبنك مصر الريادة في مواكبة كافة التطورات التكنولوجية العالمية في كافة التخصصات، من خلال استهدافه لاستراتيجيات عمل محددة في ملف التحول الرقمي وتقديم خدمات تكنولوجية ذكية لعملائه.

وبموجب هذا التعاون ستعرض منصة "BELMAZAD.com" الأصول المملوكة للبنك بما يتيح للعميل تسجيل الدخول على المزاد الخاص بالأصل المعروض، خاصة وأن بنك مصر يمتلك حجم أصول ضخم ومتنوع سيضيف للأصول المعروضة على المنصة.

ولفت "فرحات" إلى أن "BELMAZAD.com" تعرض 3 قوائم للأصول على المنصة، وهي إما أصول معروضة للمزاد، أو أصول يتم تقديم عرض مباشر لها، أو أصول متاحة لدى المؤسسات ولم يتم طرحها بعد للمزايدة ولكن في حالة تقدم عدد من الطلبات على أصل معين معروض في هذه القائمة فيتم تجهيزه تمهيدًا لبيعه بالمزاد.

وأشار إلى أن الاعتماد على التكنولوجيا وتقليل الاعتماد على العنصر البشري في عملية المزايدة يرفع معدلات الشفافية والحيادية في عملية البيع والشراء، كما أنه يحقق مصلحة كلًا من البائع والمشتري، لافتًا إلى أن المنصة تأخذ في الاعتبار كافة الضمانات القانونية التي تحافظ على عملية نقل الملكية وتحويل قيمة الأصل المباع،

وتابع عمر ديوي، شريك مؤسس لمنصة "BELMAZAD.com" قائلًا: "إن الأصول والأراضي المملوكة لبنك مصر تتميز بالتنوع ما بين مشروعات كاملة وأراضي وفنادق وعقارات تجارية وسكنية وإدارية، وبعضها أصول فريدة ستلقى اهتمام كبير في السوق، كما سيتم من خلال المنصة عرض الأصول المطروحة للمزاد حاليا أو التي يتم تجهيزها للمزاد أو التي تم عرضها للمزاد في وقت سابق ولم يتم الوصول لعرض مناسب لها.

وأضاف أن الطرق التقليدية في الإعلان عن المزايدة تستغرق وقتًا أطول ويكون معدل انتشارها بين الجمهور محدود، كما أن العميل يضطر للذهاب والحضور الفعلي بمقر انعقاد المزاد، ولكن مع الاعتماد على المزاد الإلكتروني من خلال المنصة فإنه يتم نشر تفاصيل وموعد المزاد على أكبر عدد من العملاء بأحدث وسائل الاتصال التكنولوجية، كما يمكن للعميل متابعة المزاد عبر الإنترنت، حيث يتم التحديث المستمر والفوري على المزاد.

وقال إنه في حالة رغبة العميل في المزايدة على أصل محدد معروض على المنصة، فإنه سيقوم بالتسجيل للمزايدة وسداد التأمين المحدد للمشاركة في المزاد من خلال آليات وطرق سداد إلكترونية آمنة وسريعة، وتحميل كراسة الشروط للاطلاع عليها، ويتم فيما بعد اعلام العميل المشتري بموعد المزايدة من خلال الوسائل المختلفة سواء رسائل نصية قصيرة أو الواتساب أو الإيميل الخاص به، وكلها عوامل تحقق أعلى عائد من فكرة المزايدة وبأقل جهد وتكلفة للبائع والمشتري.

المنصة تتخذ كافة الضمانات التي تسهل عملية نقل الملكية والسداد من البائع للمشتري مع ضمان أموال المشتري

وأشار إلى أن المنصة تتخذ كافة الضمانات التي تسهل عملية نقل الملكية والسداد من البائع للمشتري مع ضمان أموال المشتري وذلك من خلال "الحساب الوسيط"، بحيث يقوم العميل المشتري بتحويل أموال البائع في هذا الحساب والاحتفاظ بها لحين إنهاء اجراءات نقل الملكية، مؤكدًا ان المزادات العقارية الرقمية هي الحل المستقبلي لبعض المؤسسات مثل البنوك والوزارات وغيرها من الجهات الحكومية لبيع الأصول المملوكة لها بكفاءة وفاعلية تتماشى مع متطلبات التطور التكنولوجي المستقبلي.

وأكد أن منصة "BELMAZAD.com" لديها خطة عمل استراتيجية للوصول لأكبر عدد من الكيانات الاقتصادية القوية المالكة لأصول ترغب في بيعها بأعلى سعر، وتعمل المنصة بكامل طاقتها لزيادة حجم الأصول المعروضة عليها، مع التطور المستمر للمنصة للوصول لطريقة استخدام سهلة وذكية للبائع والمشتري وآمنة ومضمونة، موضحًا أن المنصة تقدم النظام الذكي في طرح الأصول بالمزاد وفقًا للقانون وفي أقل وقت وبما يحقق أعلى سعر.

هذا ويقوم بنك مصر دائماً بدعم جهود التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر في تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، حيث توسع البنك في تقديم عدد ضخم من الخدمات الرقمية لعملائه، كما يسعى بنك مصر دائما لتطوير خدمات البنك والتوجه نحو التوسع في تقديم الخدمات من خلال القنوات الإلكترونية والتي توفر الاستفادة القصوى من الخدمات باستخدام التكنولوجيا والأنظمة المؤمنة في التعاملات البنكية ، ويعمل البنك على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.