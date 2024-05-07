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الثلاثاء 07 مايو 2024
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فضائيات

«القاهرة الإخبارية»: استشهاد 23 شخصا في القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية

رفح
رفح
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قال بشير جبر، مراسل «القاهرة الإخبارية»، إن القصف الإسرائيلي لازال يتواصل على المناطق الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية، أقصى جنوب قطاع غزة، موضحا أن هذا القصف من الطائرات الحربية الإسرائيلية التي تحلق بكثافة في أجواء قطاع غزة، ونتج عنه استشهاد 23 فلسطينيا وإصابة العشرات بجراح متفاوتة.

وأضاف «جبر»، خلال رسالة على الهواء، أن هذه الطائرات تستهدف المناطق الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية، موضحا أن هذا يتزامن مع قصف مدفعي عنيف على تلك المناطق، التي تضم حي «الجنينة، والسلام، والتنور»، وغيرها من الأحياء التي تقع في الشرق من المدينة.

وأوضح أن هذه الغارات الإسرائيلية المكثفة على مدينة رفح الفلسطينية، لم تتوقف، والطائرات قصفت عددا من الأراضي الزراعية والمنازل في المحافظة الوسطى من قطاع غزة.

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