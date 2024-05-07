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الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

النيابة تواجه مجدي شطة بمخدر الآيس

مجدي شطة
مجدي شطة
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واجهت جهات التحقيق بالقاهرة،   مطرب المهرجانات مجدى شطة ،  بتهمة الاتجار في المواد المخدر عقب ضبطه بحوزته كمية من مخدر الآيس بالمرج.

وكشفت التحقيقات  الأولية ات المضبوطات  التي وجدت بحوزة مجدي شطة عبارة عن 5 أكياس من مخدر البودرة.
 وتمكن رجال المباحث بالقاهرة من القبض على مطرب المهرجانات مجدى شطة وبحوزته كمية من مخدر الآيس بمنطقة المرج.
تعود الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المرج من القبض على مطرب المهرجانات "مجدى شطة " وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر "الآيس " وتم اقتياد المتهم لقسم الشرطة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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