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الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رسامة شمامسة بكنيسة الملاك ميخائيل والأنبا أنطونيوس بمدينة إيندهوفن بهولندا

الانبا ارساني
الانبا ارساني
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صلي الانبا ارساني اسقف هولندا اليوم القداس الالهي بكنيسة الملاك الجليل ميخائيل و القديس العظيم الانبا انطونيوس بمدينة ايندهوفن بهولندا. 

واثناء القداس القي الانبا ارساني كلمة روحية، وعقب صلاة الصلح اتم اسقف هولندا طقس سيامة ثلاثون شماسا من ابناء الكنيسة في رتبة الاناغنوستيس (القارئ) وسط فرحة شعب الكنيسة.

وقرب نهاية القداس حضر إلي الكنيسة عمدة مدينة ايندهوفن  Jeroen Dijsselbloem و الذي تولي منصبه في سبتمبر ٢٠٢٢ ليقوم بزيارة الكنيسة والتعرف علي المجتمع القبطي بالمدينة و قد القي الانبا ارساني كلمة ترحيب  بعمدة المدينة وقام العمدة بألقاء كلمة عبر فيها عن سعادته بزيارته للكنيسة القبطية، ثم قدم له  الانبا ارساني هدية تذكارية عبار عن ايقونة لزيارة العائلة المقدسة الي ارض مصر و ايضا كتاب باللغة الهولندية يشرح تاريخ الكنيسة القبطية في هولندا. كما تفقد العمدة اثناء زيارته للكنيسة فصول مدارس الاحد و الشباب و في نهاية الزيارة عبر عمدة المدينة عن سعادته بهذا اللقاء المتميز و ابدي اعجابه عن ارتباط الجيل الثاني بالكنيسة و تواجدهم و اشتراكهم بالانشطة المتعددة بالكنيسة.

حضر صلاوات القداس الالهي الاباء كهنة الكنيسة القمص يوسف منصور و القس مينا بديع  و الشمامسة و اعداد كبيرة من شعب مدينة ايندهوفن.

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الانبا ارساني اسقف هولندا الأنبا انطونيوس الكنيسة القبطية القداس الألهي الملاك ميخائيل رتبة الاناغنوستيس زيارة العائلة المقدسة كنيسة الملاك ميخائيل