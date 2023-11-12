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الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بينها الأورام.. 6 تخصصات في قافلة مجانية لقرية بولاق في الوادي الجديد

دكتور أحمد كمال استشاري
دكتور أحمد كمال استشاري الاورام بالمعهد القومي للأورام
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نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، اليوم الأحد، قافلة طبية مجانية بالتعاون بين أمانتي الصحة والسكان والمرأة بأمانة المحافظة، لسكان قرية " بولاق" جنوب مركز الخارجة تضمنت 6 تخصصات طبية. 

قال الدكتور مؤمن معاذ، عضو مجلس الشيوخ وأمين لجنة الصحة والسكان بالحزب، إنه جرى تنظيم القافلة بالتعاون والتنسيق مع الدكتورة رغدة نجاتي،  عضو مجلس النواب، وأمين المرأة بالمحافظة، وذلك بقرية " بولاق"  التابعة لمركز الخارجة، في تخصصات ( الأورام - التحاليل الطبية الاكلينيكية وأبحاث الدم – طب أسرة – العظام – طب أسرة – الباطنية – الأسنان) وتم توقيع الكشف الطبي وصرف الدواء بالمجان لـ136 مواطنا من أبناء قرية بولاق والقرى المجاورة والقريبة منها.

وذكرت النائبة الدكتورة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب عن الحزب، إن القافلة تأتي في إطار دور الحزب المجتمعي لخدمة المواطنين وتنفيذا لفعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك للوصول بالخدمات الطبية للمواطنين في كافة ربوع المحافظة.

وتضمنت القافلة كل من : دكتور مؤمن معاذ استشاري باطنية، دكتورة رغدة نجاتي استشاري أمراض الدم والتحاليل الطبية، د. أحمد كمال استشاري جراحة الأورام بالمعهد القومي للأورام، د. محمود حريز استشاري العظام، د. عبدالوارث محمد. أسنان، د. أحمد حمدي طب أسرة.

اقبال مواطني قرية بولاق على قافلة طبية بالخارجة (1)
اقبال مواطني قرية بولاق على قافلة طبية بالخارجة (1)
اقبال مواطني قرية بولاق على قافلة طبية بالخارجة (2)
اقبال مواطني قرية بولاق على قافلة طبية بالخارجة (2)
تقديم الدواء بالمجان في قافلة طبية بالوادي الجديد
تقديم الدواء بالمجان في قافلة طبية بالوادي الجديد
تنظيم قافلة طبية بقرية بولاق بالوادي الجديد
تنظيم قافلة طبية بقرية بولاق بالوادي الجديد
توقيع الكشف الطبي على 136 حالة بقافلة مجانية بالوادي الجديد
توقيع الكشف الطبي على 136 حالة بقافلة مجانية بالوادي الجديد
جانب من قافلة قرية بولاق بالخارجة
جانب من قافلة قرية بولاق بالخارجة
جزب مستقبل وطن ينظم قافلة طبية مجانية بالوادي الجديد
جزب مستقبل وطن ينظم قافلة طبية مجانية بالوادي الجديد
فعاليات قافلة طبية مجانية بالوادي الجديد
فعاليات قافلة طبية مجانية بالوادي الجديد
قافلة طبية بقرية بولاق بالخارجة
قافلة طبية بقرية بولاق بالخارجة
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