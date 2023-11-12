لاعبتان من نادي الجمالية للألعاب المائية والرياضية تشاركان ببطولة العالم لكرة الطائرة جلوس

شاركت اللاعبتان زينب فوزي و هوانم حليم من فتيات نادي الجمالية للألعاب المائية والرياضية بمحافظة الدقهلية ضمن المنتخب المصري في بطولة العالم لكرة الطائرة جلوس، بالإضافة إلى الكابتن سلمي محسن ضمن طاقم التحكيم في البطولة، والتي تستضيفها مصر بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة 24 منتخبا يمثلون 19 دولة، والتى تعد آخر مرحلة للتأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وشارك في البطولة عدد 19 دولة هى: الجزائر، والبرازيل، وكندا، والكونغو، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، والهند، وإيران، واليابان، ونيجيريا، ورواندا، والصين، وأوكرانيا، وأمريكا، ومنغوليا، وهولندا، وسلوفينيا، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

وينظم البطولة الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية (الإدارة العامة للاتحادات النوعية واللجان النوعية) بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة.

وتأتي مشاركة فتيات نادي الجمالية للألعاب المائية والرياضية في بطولة العالم لكره الطائرة جلوس، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وبإشراف الدكتور ايمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، الدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة، و محمد حامد صقر مدير إدارة شباب الجمالية.

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