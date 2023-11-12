يسرا كرم: الفن رسالة تستهدف دعم الإنسانية حول العالم

أكدت الفنانة الشابة يسرا كرم، أن الفن من أعظم الرسائل في الحياة، وأن جوهره الحقيقي هو العمل الدائم على الرقي بالمجتمعات والفرد.

وأوضحت “كرم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أنه عندما يتعرض أي إنسان للظلم كان للفن دورًا يعرض مشكلته بكل صدق، لأن الفن جزء أصيل من المساهمة في دعم الإنسانية والرقي حول العالم.

وأشارت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي الحديثة ساهمت بشكل كبير في تقديم الفن بصورة بسيطة ومهمة، موضحة أن هذه المواقع أسرع وسيلة لتقديم وظهور المواهب الفنية في مختلف المجالات، لا سيما فن التمثيل.

وأوضحت أنها تعتكف الآن لقراءة بعض الأعمال الدرامية التي قد تشارك فيها خلال الموسم الرمضاني المقبل.