ads
الأحد 12 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مياه الفيوم تعقد اجتماعًا لمراجعة كافة الاستعدادات لاستقبال موسم الأمطار

جانب من الحملات
جانب من الحملات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، عن استمرار قيام الشركة بأعمال صيانة دورية لمحطات رفع ومعالجة الصرف الصحي والتطهير الدائم لشبكات الصرف الصحي بمختلف أنحاء المحافظة وصيانة سيارات ومعدات وآلات كسح مياه الأمطار.

جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذي عقده المهندس محمد عبد الجليل النجار بمكتبه بمقر الشركة بمحطة مياه قحافة، بحضور الدكتور جمال جابر رئيس قطاع الصرف الصحي والمهندسة عفاف فكري مدير عام المشروعات بالشركة، ومهندسي القطاع لمتابعة مدى الجاهزية والاستعداد لاستقبال موسم الأمطار.

وأوضح "النجار" أن تلك الإجراءات تأتي في ضوء تكليفات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس ممدوح رسلان والتي تنص على ضرورة إتخاذ الإجراءات والاستعدادات الاستباقية لاستقبال فصل الشتاء والأمطار والسيول المتوقعة والانتهاء من تطهير وصيانة جميع شبكات الصرف الصحي ومحطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى ومراجعة وحدات التوليد الإحتياطية، ووضع خطط لتمركز المعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكباري، بالإضافة إلى تجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة. 

علاوة على التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار ومدى كثافتها ورفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 والتنسيق بين غرف طوارئ الشركات وغرف عمليات المحافظات والجهات المعنية.

6d11e060-2670-4e5b-b786-9ec80abe2bd4
6d11e060-2670-4e5b-b786-9ec80abe2bd4
10aac43a-5f2b-4a57-b6a4-078bb6c8f4ce
10aac43a-5f2b-4a57-b6a4-078bb6c8f4ce
916ee56b-906e-4613-ae5b-474e0a4e828f
916ee56b-906e-4613-ae5b-474e0a4e828f
ba338583-f3e3-4e93-819d-c4c9dc1b53b2
ba338583-f3e3-4e93-819d-c4c9dc1b53b2
c2fb793f-498a-48a7-aaa2-80f56f3ecad4
c2fb793f-498a-48a7-aaa2-80f56f3ecad4
cfeb59c7-d755-47de-8174-6f5667171f08
cfeb59c7-d755-47de-8174-6f5667171f08
مياه الفيوم قطاع الصرف الصحي بالفيوم استعدادات موسم الامطار فصل الشتاء شركه مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم