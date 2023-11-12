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الأحد 12 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 8 آلاف طن و410 شاحنات بضائع بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 410 شاحنة و53 سيارة .

وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع ، 181 شاحنة و40 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع ، 229 شاحنة  و13 سيارة . 
واستقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدون اكسبريس بينما غادرت السفينتين الحرية ودليلة ، كما شهد ميناء نويبع تداول 2000 طن بضائع و125 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين أور وايلة .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 866 راكب بموانيها .
 

- هيئة مواني البحر الأحمر ميناء الغردقة البحري ميناء سفاجا البحري