بالرقم القومي.. استعلم عن لجنتك الانتخابية في الانتخابات الرئاسية

كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات تحت رئاسة المستشار حازم بدوي هن خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت في الانتخابات الرئاسية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، حيث يتمكن المواطن الاستعلام عن لجنته الانتخابية بسهولة وذلك للتيسير عليهم وضمان سلاسة عملية التصويت.

عكفت الهيئة الوطنية للانتخابات على التسهيل على المواطنين عبر موقعها الإلكتروني الرسمي https://www.elections.eg، حيث أطلقت قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيذهب المواطنين إليها للإدلاء بأصواتهم فيها، حيث تم تخصيص قاعدة بيانات للناخبين في كل لجنة ومن ثم يمكنهم الذهاب إليها مباشرةً والإدلاء بأصواتهم.

هذا، ويسمح الموقع الإلكتروني للهيئة للمواطن الاستعلام عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته عن طريق رقمه القومي، فقط كل ما عليك هو الدخول إلى موقع الهيئة وإدخال الرقم القومي الخاص بك وعلى الفور يظهر لك مقر لجنتك الانتخابية.