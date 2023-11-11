الجيش اللبناني يحبط عملية تهريب سوريين بطريقة غير شرعية

أعلن الجيش اللبناني إحباط عملية هجرة غير شرعية عبر البحر وإنقاذ 18 مهاجرا، جمعيهم من الجنسية السورية.

وأكد الجيش اللبناني أن دورية من القوات البحرية في الجيش تمكنت اليوم من إحباط عملية تهريب أشخاص بطريقة غير شرعية عبر البحر مقابل شاطىء طرابلس شمالي لبنان وإنقاذ 18 مهاجرا سوريا، كانوا على متن المركب.

وكانت دورية من القوات البحرية في الجيش، مقابل شاطىء طرابلس، قد تمكنت - أمس - من إحباط عملية تهريب أشخاص بطريقة غير شرعية عبر البحر، وإنقاذ 29 مهاجرًا جميعهم من الجنسية السورية كانوا على متن المركب أثناء تعرضه للغرق.