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الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش اللبناني يحبط عملية تهريب سوريين بطريقة غير شرعية

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
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أعلن الجيش اللبناني إحباط عملية هجرة غير شرعية عبر البحر وإنقاذ 18 مهاجرا، جمعيهم من الجنسية السورية.

وأكد الجيش اللبناني أن دورية من القوات البحرية في الجيش تمكنت اليوم من إحباط عملية تهريب أشخاص بطريقة غير شرعية عبر البحر مقابل شاطىء طرابلس شمالي لبنان وإنقاذ 18 مهاجرا سوريا، كانوا على متن المركب.

وكانت دورية من القوات البحرية في الجيش، مقابل شاطىء طرابلس، قد تمكنت - أمس - من إحباط عملية تهريب أشخاص بطريقة غير شرعية عبر البحر، وإنقاذ 29 مهاجرًا جميعهم من الجنسية السورية كانوا على متن المركب أثناء تعرضه للغرق.

الجيش اللبناني هجرة غير شرعية مهاجرا