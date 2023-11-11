نائب: كلمة السيسي في قمة الرياض صفعة على وجه الاحتلال

أكد النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، على قوة الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية بالرياض رفضا للعدوان الاسرائيلي، على قطاع غزة. قائلا: إنها جاءت لتعبر عن صميم الموقف المصري الرافض لاستمرار العدوان على المدنيين، في قطاع غزة وضروة العمل الدولي والضغط لايقاف هذه الجرائم.

ونوه ابو عايشة في تصريحات له اليوم، بتأكيد الرئيس السيسي، أن الشعب الفلسطينى يتعرض للقتل والحصار ويعانى ممارسات لا إنسانية، تعود بنا إلى العصور الوسطي، وتستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولي.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بطلب مصر من خلال الرئيس السيسي فتح تحقيق دولي أمام جرائم إسرائيل. منوها: بطلب الرئيس السيسي إجراء تحقيق دولى فى كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولى في غزة. مشيرا الى ان طلب مصر التحقيق الدولي في جرائم اسرائيل، يدين حكومة نتنياهو وكل الأطراف الغربية والداعمة لها، ويؤكد على حق الشعب الفلسطيني في القصاص من هؤلاء.

ولفت أبو عايشه إلى ما قاله الرئيس السيسي، إن مصر حذرت مرارا وتكرارا، من مغبة السياسات الأحادية، كما تحذر من أن التخاذل عن وقف الحرب فى غزة وهو ما ينذر بتوسع المواجهات العسكرية فى المنطقة.

واختتم بالقول، إن موقف مصر وكلمة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية بالرياض صفعة على وجه الاحتلال الإسرائيلي وتشير بوضوح لكافة جرائمه.

