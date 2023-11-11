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السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أردوغان: لا يمكن قبول الأعمال الإجرامية للاحتلال في غزة والضفة

الرئيس التركي أردوغان
الرئيس التركي "أردوغان"
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف المستشفيات والمساجد والمدارس وسيارات الإسعاف بشكل بربري لم يحدث في التاريخ.

وأضاف "أردوغان"، في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية الطارئة، اليوم السبت، أنه لا يمكن القبول بالأعمال الإجرامية التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة والضفة الغربية ضد المدنيين العزل والأطفال والنساء والمسنين.

وأوضح أن القوى الغربية سكتت على الظلم الواقع على المدنيين الآمنين في قطاع غزة.

وثمّن الرئيس التركي التعاون مع مصر في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن التنسيق أثمر عن إرسال 10 طائرات مساعدات تركية لمطار العريش الدولي.

وطالب "أردوغان" بإحالة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين إلى المحاكم الدولية.

كما طالب بإقامة الدولة الفلسطينية ذات سيادة على حدود 4 من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا: "علينا بذل الجهود لتحقيق ذلك".

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القمة العربية الإسلامية الطارئة غزة والضفة الغربية إيصال المساعدات إلى قطاع غزة