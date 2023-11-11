تمكنت مباحث القليوبية بالتنسيق مع قطاع الامن العام من كشف غموض سرقة متحصلات محطة وقود سيارات في قليوب، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بالمحطة توجه لإيداع الإيراد في أحد البنوك فاستولى عليه وادعى أن مجهولين قاموا بالاستيلاء على المبلغ منه، وجرى ضبطه ومعه 3 آخرين وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مأمور قسم شرطة قليوب بلاغا من مدير محطة وقود بدائرة القسم بتضرره من قيام عامل بذات المحطة بتكليفه بإيداع مبلغ مالي "حصيلة إيراد المحطة" بأحد البنوك، وعدم التزامه بذلك بزعم قيام مجهولان يستقلان إحدى السيارات بمغافلته أثناء قيادته دراجته النارية وخطف حقيبة وبداخلها المبلغ المالي أثناء سيره على مقربة من المحطة.

جرى تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمود عمره مساعد الوزير لقطاع الأمن العام وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المشكو في حقه و3 آخرين "لأحدهم معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم جرى ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاتفاق فيما بينهم واختلاق الواقعة عن طريق استقلال سيارة "مستأجرة" وخطف حقيبة المبلغ المالي من المشكو في حقه على مقربة من المحطة محل عمله وذلك بقصد التضليل والإيهام بصحة ما قرره المشكو في حقه من ادعائه بتعرضه لواقعة سرقة.

وأضافوا باقتسام المبلغ المالي المستولى عليه فيما بينهم كما أرشدوا عن جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، والسيارة المستخدمة في الواقعة، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي.