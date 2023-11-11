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السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة مركبات "التوك توك" ببدر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة مركبات "التوك توك" بمدينة بدر.
تلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة مركبة "توك توك" ملكه، حال توقفها أمام العقار محل سكنه.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة ( شخصين – لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال إستقلالهما مركبة "التوك توك" المشار إليها وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الجادون" ، وقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة مركبات "التوك توك"، وأقرا بإرتكابهما  4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب كما تم بإرشادهما ضبط كافة المركبات المستولى عليها لدى عملائهما "سيئ النية" (3 عاطلين – لإثنين منهم معلومات جنائية - مقيمين بمحافظة القاهرة) ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المركبات، وإتهموهم بالسرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض على عناصر تشكيل عصابى سرقة مركبات التوك توك مدينة بدر