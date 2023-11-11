القبض على عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة مركبات "التوك توك" ببدر

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة مركبات "التوك توك" بمدينة بدر.

تلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة مركبة "توك توك" ملكه، حال توقفها أمام العقار محل سكنه.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة ( شخصين – لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال إستقلالهما مركبة "التوك توك" المشار إليها وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الجادون" ، وقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة مركبات "التوك توك"، وأقرا بإرتكابهما 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب كما تم بإرشادهما ضبط كافة المركبات المستولى عليها لدى عملائهما "سيئ النية" (3 عاطلين – لإثنين منهم معلومات جنائية - مقيمين بمحافظة القاهرة) ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المركبات، وإتهموهم بالسرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.