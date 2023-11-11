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السبت 11 نوفمبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

العدوان على غزة.. توقف مستشفى القدس والشفاء عن الخدمة بسبب نفاد الوقود

قصف مستشفيات غزة
قصف مستشفيات غزة
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قالت مصادر صحية في غزة إن مستشفى الشفاء والقدس خرجا عن الخدمة بسبب نفاد الوقود في ظل أوضاع إنسانية كارثية، وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم السبت.

وذكر المدير العام للمستشفيات في غزة أنه يجري محادثات مع الصليب الأحمر لإدخال بعض الوقود للمستشفيات "لكنهم أبلغونا برفض قوات الاحتلال".

وقال محمد أبو سلمية، مدير مستشفى الشفاء، اليوم السبت: "كل ما يمكنني قوله هو أننا بدأنا نفقد أرواحاً. المرضى يموتون كل دقيقة، والضحايا والجرحى يموتون أيضاً، حتى الأطفال في الحاضنات، لقد فقدنا طفلاً في الحاضنة، كما فقدنا شابًا في وحدة العناية المركزة".

وأضاف أن المستشفى الواقع في مدينة غزة، ترك بدون كهرباء وإنترنت ومياه وإمدادات طبية

الصليب الاحمر الحاضنات العناية المركزة بدون كهرباء في غزة