روسيا تستقبل 730 ألف طفل من أوكرانيا منذ بداية الحرب على كييف

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا أن بلاده استقبلت منذ بداية العملية الخاصة، أكثر من 730 ألف طفل من أوكرانيا غالبيتهم برفقة والديهم وغيرهم ممن قدموا طوعا.

وأشار نيبينزيا- خلال اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولى حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية يوم الجمعة إلى أن 2000 طفل فقط كانوا من تلاميذ دور الأيتام فى جمهوريتى دونيتسك ولوجانسك، الذين وصلوا إلى روسيا برفقة المعلمين.

ولفت مندوب روسيا الدائم إلى أنه "منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، استقبلت المناطق الروسية أكثر من 5 ملايين من سكان أوكرانيا وجمهوريتى إقليم الدونباس الذين غادروا طواعية إلى بلادنا، وأكثر من 730 ألف منهم من الأطفال".

وبين الدبلوماسى الروسى أن الغالبية العظمى من هؤلاء الأطفال وصلت برفقة والديهم أو مع أقارب آخرين لهم. ومنهم 2000 فقط من تلاميذ دور الأيتام ممن وصلوا مع معلميهم".

وأكد نيبينزيا أنه إذا كانت هناك طلبات من أقارب هؤلاء الأطفال، فسوف يتم نقلهم على الفور إلى أقاربهم.