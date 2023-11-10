غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة فالنسيا بالدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة فالنسيا، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

يستضيف فريق ريال مدريد، غدًا السبت، نظيره فالنسيا على ملعب سانتياجو برنابيو، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

شهدت قائمة الريال لمواجهة الخفافيش، غيابات بالجملة، حيث حارس المرمى كيبا بعد إصابته خلال عمليات إحماء فريقه قبل مواجهة سبورتنج براجا البرتغالي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

كما شهدت القائمة، غياب الجوهرة التركية أردا جولر بعد إصابته بتمزق في عضلات الفخذ، بعد أيام قليلة من عودته لقائمة مباريات الملكي الأخيرة.

ويغيب المدافع الألماني، أنطونيو روديجير عن المباراة، بسبب الإيقاف، ليتبقى للمدرب أنشيلوتي، ناتشو فيرنانديز ودافيد ألابا كقلبي دفاع.

ويحتل ريال مدريد، وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 29 نقطة، بفارق نقطتين عن جيرونا المتصدر، بينما يتواجد فالنسيا في المركز الثامن وفي رصيده 18 نقطة.

قائمة ريال مدريد لمواجهة فالنسيا

حراسة المرمى: لونين، فران، دييجو بينييرو.

خط الدفاع: داني كارفخال، دافيد ألابا، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، فيرلاند ميندي، إدجار.

خط الوسط: جود بيلينجهام، توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، نيكو باز.

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس، خوسيلو، براهيم دياز.